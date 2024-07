Raça Negra celebra a ginasta Júlia Soares que levou hit da banda para as Olimpíadas de Paris Atleta fez sua performance ao som de "Cheia de Manias", do grupo de pagode, ajudando o Brasil a garantir a medalha de bronze por equipes... Vagalume|Do R7 30/07/2024 - 15h53 (Atualizado em 30/07/2024 - 15h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-