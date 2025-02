Reação de Beyoncé ao vencer Grammy em categoria de country music viraliza. Veja! Mesmo sendo a recordista de gramofonones na história do prêmio, a artista não conteve a surpresa ao ouvir o seu nome Vagalume|Do R7 03/02/2025 - 00h26 (Atualizado em 03/02/2025 - 00h26 ) twitter

Eventos como o Grammy sempre garantem momentos que vão viralizar entre o público que está o acompanhando ao vivo. Na noite deste domingo (2), não faltou assunto para compartilhar com amigos e certamente um acontecimento com a maior vencedora do Grammy ganhou a atenção de todos.



Ao conquistar o seu 34º gramofone, Beyoncé deveria demonstrar calma e experiência, com um momento que viveu tantas vezes antes. Porém, ela não conteve a emoção ao expor choque e supresa ao ouvir o seu nome como vencedor do prêmio de "Melhor Álbum de Country", por "Cowboy Carter"



Vencer nesta categoria significou muito para a "Queen B", que mais uma vez provou o seu talento em navegar pelos mais diferentes estilos, sempre com muita excelência.



"Eu acho, às vezes, que estilo/gênero é uma palavra-código para nos manter em nossos lugares como artistas e eu quero encorajar as pessoas a fazer algo pelo que são apaixonadas", disse Beyoncé, bastante emocionada, ao receber o prêmio.



O momento ganhou um tamanho ainda maior por ela receber este gramofone das mãos de outra super estrela da música, Taylor Swift.



De qualquer forma, o "carão" de Beyoncé rendeu memes de imediato e viralizou nas redes sociais.



Veja o vídeo de um dos momentos que marcou o Grammy 2025 abaixo:



Fonte: Vagalume