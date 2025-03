Reação de Mariah Carey em homenagem por sua carreira viraliza. Veja! Diva não pareceu impressionada em performances de Muni Long e Tori Kelly no iHeartRadio Music Awards 2025 Vagalume|Do R7 18/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h45 ) twitter

Mariah Carey viralizou após sua reação durante o tributo feito para ela no iHeartRadio Music Awards 2025. No evento realizado na noite de segunda-feira (17), a cantora foi o foco dos olhares enquanto assistia à performance de homenagem feita por Tori Kelly e Muni Long.



As duas artistas interpretaram sucessos da icônica cantora de 55 anos antes dela ser agraciada com o prêmio Icon Award (Ícone).



A reação que viralizou em especial foi durante a performance de Muni Long. Ela estava cantando "We Belong Together" quando a câmera capturou Carey virando a cabeça e lançando um olhar de lado desconfiado enquanto o resto da plateia parecia curtir. Isso levou muitos usuários nas redes sociais a transformarem em um gif., com alguns chamando a vencedora de seis Grammys de "rainha dos memes". Um internauta brincou que a cantora estaria se perguntando por que Ariana Grande não foi convidada.



Enquanto o tributo prosseguia, Carey apareceu sorrindo em outros momentos, desfrutando também do som de" Always Be My Baby", interpretada por Tori Kelly.



Veja o vídeo do momento abaixo:



Clique para ver no Vagalume



A equipe de Carey ainda não comentou sobre a repercussão viral das imagens.



Fonte: Vagalume