Reedição de "Mind Games", de John Lennon, força reavaliação de álbum do ex-Beatle. Ouça!

A+

A-

Terceiro dos cinco discos solo de John Lennon, os demais foram feitos ao lado de Yoko Ono, "MInd Games", de 1973, sempre ficou em segundo plano dentro da obra do ex-Beatle. O lançamento da impressionante edição de luxo do álbum deve ajudar a uma mudança de percepção sobre o trabalho.



Sean Lennon supervisionou o projeto que inclui uma nova mixagem do álbum, que traz mais clareza em relação ao vinil e demais relançamentos em CD, e muitos extras, que mostram o projeto criativo do músico - é possível escutar o LP de seis maneiras diferentes.



Do ponto de vista musical é difícil entender porque o LP acabou meio esquecido, com exceção da faixa-título, único single lançado do trabalho e presença certa nas coletâneas.



###IMG-1###As faixas são uniformemente boas, tanto as mais pesadas, "" (que fica entre o rock dos anos 50 e o Bob Dylan da fase elétrica) e "You Are Here", e, acima de tudo, as baladas - "Aisumasen (I'm Sorry)" e "I Know (I Know), estão entre as melhores que ele fez.



É preciso dizer que "Mind Games" não foi um fracasso de vendas. Ele chegou no top 10 dos EUA e ganhou um disco de ouro, mas saiu em uma época em que Lennon estava em vias de separar-se de Yoko, para mergulhar em um período de pura loucura etílica em Los Angeles.



O casal ainda brigava para conseguir o direito definitvo de permancecer nos EUA e, convém lembrar, foi nesse mesmo ano que Paul McCartney lançou "Band On The Run", seu disco mais celebrado. Talvez se Lennon tivesse levado esse material, e a excelente banda que arregimentou para as gravações, para a estrada a história pudesse ser outra.



###IMG-2###"Mind Games" também está ganhando edições em formato físico. Para quem tem (muito) dinheiro disponível, a "super deluxe edition" é, resumindo, uma obra de arte.



Limitada a 1100 cópias, e custo estimado em R$ 10 mil, ela traz livros, reproduções de trabalhos artísticos, um livro em capa dura, moedas de I-ching e muitos "easter eggs" que irão demandar muito trabalho para serem completamente desvendados. Sean Lennon disse que a ideia era deixar a resolução dos enigmas, ou "jogos mentais", propositadamente difíceis.



Infelizmente, para os menos abastados, mas não só, as canções gravadas nessas sessões e que não entraram no álbum, só foram colocadas no blu-ray que acompanham as edições mais caras e como faixas escondidas.



Ouça:



Fonte: Vagalume