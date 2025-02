R.E.M. faz rara reunião durante show em tributo à própria banda Quarteto estava presente em apresentação de Michael Shannon e Jason Narducy Vagalume|Do R7 28/02/2025 - 15h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h06 ) twitter

O R.E.M. fez uma rara reunião na noite de ontem no Watt Club em Athens, Georgia, sua cidade natal. O quarteto subiu ao palco durante o show que o ator Michael Shannon e o guitarrista Jason Narducy estão fazendo em celebração à banda norte-americana. Todos participaram de "" (1984).



Desde o ano passado, Shannon e Narducy estão se apresentando pelos EUA cantando músicas da primeira fase do grupo, que chegou ao fim em 2011. A turnê atual celebra os 40 anos do álbum "Fables Of Reconstruction".



No ano passado, os ex-integrantes também estiveram presentes quando a dupla passou por Athens. Naquela ocasião, o guitarrista Peter Buck, o baterista Bill Berry e o baixista Mike Mills subiram ao palco para tocar. Já o vocalista Michael Stipe apenas acenou para a audiência no final do concerto. Ontem ele também cantou.



Fonte: Vagalume