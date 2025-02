Representante de Justin Bieber nega que cantor esteja usando drogas "Apesar da verdade óbvia, pessoas estão empenhadas em narrativas negativas", disse o porta-voz Vagalume|Do R7 25/02/2025 - 05h45 (Atualizado em 25/02/2025 - 05h45 ) twitter

Um representante do astro pop, Justin Bieber, negou os rumores sobre o uso de drogas por parte do cantor, classificando-os como "falsos" e "prejudiciais". Em um comunicado, a equipe de Bieber e sua esposa Hailey lamentou o foco da mídia em sua saúde, considerando a situação "exaustiva e lamentável", e criticou a insistência em manter narrativas negativas, conforme relatado pela revista Rolling Stone.



A declaração também mencionou que o último ano foi "transformador" para o cantor, que terminou diversas amizades e relações de negócio que já não eram benéficas. Atualmente, Bieber está empenhado em novas produções musicais e dedicado ao seu papel de pai.



Recentemente, surgiram especulações sobre o estado mental e físico do cantor, após fotografias dele visivelmente abatido terem se tornado virais. No passado, o artista expôs suas dificuldades de saúde, como o diagnóstico de síndrome de Ramsay Hunt em 2022, que o levou a cancelar a etapa inicial da turnê norte-americana .



Rumores de um retorno significativo de Bieber à música estão aumentando, especialmente após ele compartilhar uma imagem no estúdio no mês passado. Em outubro, poucos dias após Mk.gee revelar que trabalhava com Bieber em novas músicas, buscando uma fase inédita, a expectativa por um possível novo álbum cresceu. Este novo trabalho seria o primeiro lançamento de estúdio desde 2021, com "Justice".



Adicionalmente, uma publicação do Puck News sugeriu que Bieber considera uma nova turnê, possivelmente motivado por razões financeiras.



Fonte: Vagalume