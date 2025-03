Revelada a formação que acompanhará Liam e Noel Gallagher na turnê do Oasis Informações foram divulgadas pelo site britânico NME nesta quarta-feira (12) Vagalume|Do R7 12/03/2025 - 10h44 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h44 ) twitter

Fontes próximas à turnê de reunião do Oasis de 2025 revelaram detalhes sobre a formação completa do grupo que se juntará a Noel Gallagher e Liam Gallagher. As informações foram divulgadas pelo site britânico NME nesta quarta-feira (12).



Desde que os irmãos anunciaram o retorno da icônica banda para uma série de shows em estádios ao redor do mundo, especulações surgiram sobre quem os acompanharia no palco.



Originalmente, relatos indicavam que "nenhum outro membro original do Oasis era esperado para voltar" e que os integrantes da banda Noel Gallagher's High Flying Birds os substituiriam. O baterista Alan White instigou a curiosidade dos fãs ao postar uma imagem de sua bateria com design da bandeira do Reino Unido, usada na época do Oasis, enquanto o baterista original Tony McCarroll afirmou que “a banda ainda não tinha entrado em contato”.



Agora, fontes ligadas ao grupo e à turnê confirmaram ao site NME que a formação incluirá Andy Bell (Andrew Piran Bell) no baixo, Gem Archer na guitarra (ambos fizeram parte do Oasis de 1999 a 2009) e, o co-fundador da banda, Paul "Bonehead" Arthurs também retornando na guitarra. Além deles, Joey Waronker será o responsável pela bateria. Waronker já tocou com vários artistas renomados, como Beck, Roger Waters e R.E.M., mas ainda não havia se apresentado com o Oasis.



A turnê de reunião, intitulada "Oasis Live '25", começará em Cardiff em 4 de julho, com datas pelo Reino Unido sendo as únicas apresentações na Europa agendadas até o momento para este ano. A banda segue depois para estádios na América do Norte, América do Sul (com duas apresentações esgotadas em São Paulo, no MorumBis, nos dias 22 e 23 de novembro), Austrália e Ásia.



Recentemente, a Oasis relançou seu quarto álbum, "Standing On The Shoulder Of Giants", para comemorar seu 25º aniversário, travando uma breve batalha nas paradas britânicas com Kendrick Lamar.



