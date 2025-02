Rick Bonadio une forças com Nathan Carvalho no single "Deixa A Chuva Cair". Ouça! Parceria entre o renomado produtor musical e o talento promissor já está disponível nas plataformas digitais Vagalume|Do R7 17/01/2025 - 15h26 (Atualizado em 17/01/2025 - 15h26 ) twitter

Rick Bonadio, o renomado produtor musical, lançou um novo single, "Deixa A Chuva Cair", em colaboração com o talentoso cantor e compositor Nathan Carvalho. A música chegou, hoje (17), nas plataformas digitais e traz uma mistura de afro house e brasilidade, em meio a uma letra que traz um clima de leveza e renovação, para embalar o verão.



“Essa música nasceu da minha identificação com o Afro House, um gênero que me conecta profundamente com minhas raízes musicais. Sempre tive uma forte influência das percussões africanas, tanto na minha vida pessoal quanto nas minhas produções. Como percussionista e estudioso dessa arte, enxerguei no Afro House a oportunidade perfeita para unir a riqueza da música brasileira com a energia da eletrônica, criando algo único e acessível. É um gênero que tem crescido muito globalmente, trazendo hits que combinam melodia e ritmo de maneira irresistível”, explica Bonadio.



“Convidei o Nathan porque admiro profundamente o talento dele como compositor. Enviei uma base inicial, ele trouxe a letra, e juntos finalizamos a música. ‘Deixa a Chuva Cair' aborda o tema da chuva de uma forma leve e positiva, como uma metáfora para lavar a alma e renovar as energias. É uma mensagem que dialoga perfeitamente com o momento que estamos vivendo e com a vibração dessa época do ano”, acrescentou.



Bonadio, que fundou o selo Beeside Records ao lado do DJ e também produtor musical Bruno Martini, está finalizando um álbum de house music, previsto para ser lançado neste primeiro semestre.



Confira o lyric video de "Deixa A Chuva Cair" abaixo:



Fonte: Vagalume