Rihanna diz que longa espera por seu álbum vai valer a pena: "Não posso lançar algo medíocre"

Rihanna revelou detalhes sobre seu tão aguardado nono álbum em uma entrevista à Harper's Bazaar, comentando sobre suas expectativas e a longa espera dos fãs. Redefinindo os boatos anteriores de que seu próximo projeto seria um disco de reggae, a artista destacou que não há mais um gênero definido. Segundo ela: “Não é sobre o gênero agora”.



Após oito anos sem um novo álbum, a cantora afirmou que não lançará nada que seja "medíocre". Em reflexão sobre sua evolução pessoal, detalhou que a música precisa refletir seu crescimento: "Não é quem eu sou agora. Não posso promover algo que não me representa mais".



"Depois de um tempo, olhei para isso e pensei: tanto tempo longe da música precisa valer a pena para o próximo trabalho que todos ouvirem”, ela disse à revista. “Tem que valer a pena. Tem que ser significativo. Preciso mostrar a eles que a espera valeu a pena.”



"Não posso lançar algo medíocre", continuou. "Após oito anos de espera, é melhor esperar um pouco mais".



Tendo em mente o último álbum, "ANTI", de 2016, a cantora encara o novo trabalho como um renascimento. Apesar de não terem sido divulgados muitos outros detalhes sobre este projeto, ela expressou otimismo e confiança em sua direção artística: “Parece certo, é como se tocasse exatamente onde preciso estar agora”.



A artista também falou sobre o equilíbrio entre sua música e vida pessoal, mencionando o quanto o estúdio tem se tornado uma fonte de liberdade criativa, especialmente enquanto cria seus dois filhos com A$AP Rocky.



“Está se tornando minha nova liberdade, porque, quando estou no estúdio, sei que meu tempo longe dos meus filhos é para fazer florescer algo que não foi cultivado em oito anos", disse ela. "Estive no estúdio durante esses oito anos, mas não pegou".



Durante esse tempo, Rihanna lançou faixas para a trilha sonora de "Pantera Negra", como "Lift Me Up" em 2022, e brilhou no show do intervalo do Super Bowl no ano seguinte.



Fonte: Vagalume