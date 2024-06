Rihanna diz que pretende "recomeçar" seu novo álbum: "Estou preparada para voltar ao estúdio"

Alto contraste

Crédito foto: Reprodução X / Entertainment Tonight



Rihanna acabou de lançar sua nova linha de beleza, a Fenty Hair, voltada para produtos de cabelo, mas não escapou das perguntas sobre seu tão aguardado novo állbum, apelidado de R9.



Durante o evento da Fenty Hair, nesta segunda-feira (10), em Los Angeles, a artista deu uma entrevista para Entertainment Tonight e surpreendeu ao dizer que pretende recomeçar o novo disco do zero, mas que está preparada para voltar ao estúdio.



"Eu acho que a música, para mim, é uma nova descoberta. Estou redescobrindo coisas. Estou trabalhando no álbum há tanto tempo que meio que coloquei todo aquele material de lado e, agora, estou preparada para voltar ao estúdio. Agora, estou preparada. Então, vou começar [a trabalhar nele]", disse ela, enfatizando a palavra "começar".



Ao ser questionada se estava recomeçando o álbum, ela afirmou: Sim, estou começando tudo de novo. Mas eu não quero negligenciar as músicas que já tenho. Então, na verdade, eu quero voltar e ouvir o material com novos ouvidos, com minha nova perspectiva, e ver o que ainda serve, pelo que ainda estou apaixonada".



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume