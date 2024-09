Rihanna é o novo rosto do perfume J'Adore, da Dior, e esbanja elegância em vídeo da campanha. Veja! Comercial mostra a artista no Palácio de Versalles ao som de seu hit "Love On The Brain" Vagalume|Do R7 02/09/2024 - 11h31 (Atualizado em 02/09/2024 - 11h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-