Rihanna estrela o novo filme dos "Smurfs". Veja o trailer Cantorá será a Smurfete e tem elenco estelar ao seu lado Vagalume|Do R7 06/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RIhanna volta ao campo da atuação com a sua participação confirmada no novo filme "Smurfs", que mistura animação e live-action. Este é um lançamento que chegará aos cinemas em julho deste ano.



A cantora viverá a personagem Smurfete e terá ao seu lado um elenco repleto de estrelas: James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Kurt Russell e John Goodman.



Um dia antes da divulgação do trailer, a cantora provocou os fãs ao postar um clipe do filme e escrever: "minha era azul", como uma referência aos personagens do filme.



O primeiro filme desta franquia fez sucesso, com uma arrecadação de US$ 563,7 milhões (orçamento de US$ 110 milhões). A sequência não foi tão bem sucedida, com uma bilheteria de US$ 347,5 milhões (com investimento de US$ 105 milhões).



O lançamento oficial do novo "Smurfs", com Rihanna, acontecerá no dia 18 de julho.



Veja o trailer abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume