Rihanna posta fotos raras dos filhos logo após o parto: "Sim, dei à luz de pérolas e óculos de sol" Cantora celebrou o Dia Internacional das Mulheres com a publicação, chamando os dois de "pequenos milagres" Vagalume|Do R7 11/03/2025 - 18h45 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h45 )

Rihanna compartilhou fotos raras de seus dois filhos, Rza e Riot, com A$AP Rocky. As imagens retratam o momento no hospital logo após o nascimento das crianças, descrito pela cantora como o ápice de sua vida. Ela afirmou: "De longe a coisa mais poderosa que já fiz como mulher... meus pequenos milagres!", escreveu Riri, acrescentando a uma hashtag em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.



A primeira imagem mostra RZA Athelston Mayers deitado no peito da mãe, durante um momento essencial de contato pele a pele. A segunda foto exibe Rihanna usando óculos cor de rosa enquanto segura Riot Rose Mayers, que se aconchega a ela na cama do hospital.



"E sim, dei à luz usando pérolas e óculos de sol. Nem perguntem nada, tinha muita coisa acontecendo", acrescentou na legenda.



Veja o post:



Clique para ver no Vagalume



Embora geralmente mantenham os filhos longe dos holofotes, recentemente Rihanna compartilhou com a revista Harper's Bazaar algumas histórias sobre a maternidade e as personalidades dos meninos. Sobre Riot, ela mencionou: "Ele é simplesmente hilário. Quando acorda, começa a gritar, cantar, não de forma chorosa. Ele só quer cantar. E eu penso, 'Ok, lá vamos nós!' Ele é meu despertador pela manhã e não aceita um 'não' como resposta de ninguém." Em relação a RZA, ela destacou sua sensibilidade: "Ele é tão mágico, adora música, melodias, livros e água, seja na hora do banho, nadando, na piscina, ou na praia."



Fonte: Vagalume