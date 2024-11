Rihanna revela que Billie Eilish é a sua parceria dos sonhos: "Ela é tão boa" Voz de "BIRDS OF A FEATHER" reagiu emocionada à declaração de RiRi Vagalume|Do R7 25/10/2024 - 08h27 (Atualizado em 25/10/2024 - 08h27 ) twitter

Durante uma entrevista concedida ao Access Hollywood, Rihanna revelou qual seria sua parceria musical dos sonhos. A artista, que não lança um álbum desde 2016, afirmou que adoraria colaborar com ninguém mais, ninguém menos que Billie Eilish.



O bate-papo aconteceu no evento de lançamento da coleção desenvolvida em parceria com a Puma, parte da marca Fenty, da qual Rihanna é proprietária.



Quando questionada pela repórter sobre qual artista ela gostaria de unir forças para um "feat.", RiRi refletiu e respondeu com entusiasmo: "Ah, se eu pudesse fazer uma música com a Billie Eilish! Ela é tão boa". O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais, com o vídeo sendo amplamente compartilhado.



Em resposta, a voz de "" demonstrou surpresa e emoção com a declaração da artista. Ao repostar o trecho da entrevista no Instagram, Billie escreveu: "Que p*rra é essa, meu Deus, que p*rra é essa", evidenciando que foi pega de surpresa com o comentário.



Rihanna, que segue sua carreira diversificando seus empreendimentos com a Fenty Beauty, Savage X Fenty e Fenty Skin, também mencionou na mesma entrevista como está aproveitando a vida pessoal ao lado dos filhos, fruto de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky.



Ela contou na entrevista que adoraria, em algum momento de sua vida, aumentar a família e ser mãe de uma menina. "Eu teria uma menina. Eu não saberia o que fazer porque eu só sei sobre meninos até agora. Seria uma nova aventura".



Veja a entrevista (em inglês) abaixo:



Fonte: Vagalume