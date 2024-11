RIIZE volta atrás e anuncia saída do integrante Seunghan por causa de fotos polêmicas Saída do cantor de 21 anos foi anunciada no domingo (13) Vagalume|Do R7 15/10/2024 - 00h27 (Atualizado em 15/10/2024 - 00h27 ) twitter

O grupo de K-pop RIIZE anunciou, no domingo (13), a saída definitiva do integrante Seunghan, após menos de 48 horas da confirmação de seu retorno ao grupo. O cantor, de 21 anos, havia sido afastado por cerca de 10 meses depois do vazamento de fotos nas quais aparecia fumando e em uma cama acompanhado de uma mulher, o que gerou grande repercussão.



Em comunicado publicado nas redes sociais, a SM Entertainment, responsável pelo gerenciamento da carreira do RIIZE, afirmou que a decisão partiu do próprio Seunghan e que ele já havia expressado esse desejo de se desligar por diversas ocasiões aos seus colegas e fãs. “Por respeito à decisão do artista, estamos anunciando a saída de Seunghan do RIIZE, em vez de ele se juntar ao grupo novamente”, destacou um trecho da mensagem, assinada por Hyeong Guk e Lee Sang Min, executivos da Wizard Production, empresa responsável pelo selo SM Entertainment.



A declaração também reconheceu que o anúncio prematuro sobre o retorno de Seunghan foi um erro, causando dor e confusão entre os fãs.



Na plataforma Weverse, onde muitos ídolos de K-pop interagem com seus fãs, o agora ex-integrante compartilhou mais detalhes sobre suas reflexões a respeito de sua saída: “Depois de ponderar profundamente se tenho pensado muito apenas em mim, se estou causando muito mal aos membros e à empresa, e se é realmente ok para mim fazer parte do RIIZE, que deveria ser amado, eu só me senti preocupado”, disse ele. “Minha saída do grupo é o caminho certo para todos. Não quero causar mais mágoa ou confusão para os fãs, e não quero prejudicar mais os membros, e também não quero prejudicar mais a empresa”, finalizou.



A reação dos fãs foi intensa nas redes sociais, com muitos expressando sentimentos mistos sobre a situação. A saída de Seunghan deixa o RIIZE agora com seis integrantes, que devem seguir em frente com os próximos projetos da banda.



Veja as imagens que causaram toda a polêmica envolvendo Seunghan abaixo:



Clique para ver no Vagalume



As fotos acima mostram momentos de Seunghan fumando e em seu antigo namoro com uma jovem — um relacionamento que começou e terminou antes de sua ascensão como idol. Foi esse o motivo que levantou debates entre fãs e mídia.



No dia 22 de novembro de 2023, a SM Entertainment divulgou um comunicado oficial confirmando a suspensão indefinida de Seunghan. A agência pediu desculpas aos seguidores do RIIZE por sua "negligência ao gerenciar seus artistas, mesmo antes de sua estreia".



Com o retorno de Seunghan anunciado há alguns dias atrás, houve uma comoção na base de fãs. Enquanto ao redor do planeta, a volta foi comemorada, na Coreia a decisão não agradou aos admiradores do grupo.



Essa insatisfação gerou em um protesto físico no sábado (12), quando dezenas de coroas fúnebres foram entregues na sede da SM Entertainment, na Coreia do Sul. Essa manifestação gerou revolta entre os fãs internacionais, que atacaram a atitude, considerando-a extrema e desrespeitosa.



Um dos membros do grupo, Wonbon, chegou a tentar acalmar os ânimos postando uma mensagem no Weverse. Ele explicou que "após uma discussão cuidadosa entre os sete membros e a empresa", a decisão de trazer Seunghan de volta foi tomada.



Ele pediu que os fãs apoiassem o grupo, mas a mensagem acabou sendo deletada depois disso.



Na sua carta de despedida, Seunghan disse: "Não quero que o vínculo entre o RIIZE e os BRIIZE, que sempre se apoiaram e cresceram juntos, seja prejudicado. Também não quero que os fãs discutam por minha causa, quando tudo o que precisam fazer é continuar amando o RIIZE".



APOIO A SEUNGHAN



No Twitter, fãs do RIIZE iniciaram uma série de ações em apoio a Seunghan e contra a SM Entertainment. Mutirões com frases como "JUSTICE FOR SEUNGHAN" ("Justiça po Seunghan"), "BOYCOTTSM" ("Boicote SM"), "#SMSupportsBullying" ("SM apoia bullying") e "RIIZE IS 7" ("Riize são 7", referência ao número original de sete integrantes), foram impulsionadas por contas de admiradores do grupo.



Nas redes sociais, o perfil oficial do grupo chegou a perder mais de 60 mil seguidores, como forma de protesto.



Fonte: Vagalume