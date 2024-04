Rita Lee e Astrud Gilberto são lembradas no Grammy durante homenagem aos que se foram Cantoras foram homenageadas no momento mais emotivo da cerimônia

Rita Lee e Astrud Gilberto foram homenageadas naquele que é sempre um dos momentos mais emocionantes da cerimônia: o segmento "In Memoriam", onde aqueles que partiram durante o ano são lembrados.

A menção veio em um dia não muito bom para o Brasil na entrega dos prêmios. O país tinha três indicados na categoria de melhor álbum de jazz latino, com Ivan Lins, Luciana Souza e Eliane Elias na disputa, mas não foram premiados. Quem levou o gramofone foi o "El Arte del Bolero Vol. 2", de Miguel Zenón & Luis Perdomo.

Rita Lee, que morreu em maio do ano passado, surgiu no telão quando Jon Batiste cantava "Lean On Me", de Bill Withers.

Veja:

Astrud, que nos deixou em junho, foi vista enquanto Stevie Wonder mostrava uam versão jazzificada de "For Once In My Life":

Fonte: Vagalume