Rod Stewart fará o "show das lendas" do próximo festival de Glastonbury Cantor britânico retornará ao evento após mais de duas décadas Vagalume|Do R7 26/11/2024 - 11h27 (Atualizado em 26/11/2024 - 11h27 )

A edição de 2025 do tradicional Glastonbury Festival, realizado na cidade rural de Pilton, Inglaterra, teve sua primeira atração confirmada. Rod Stewart fará o importante show de domingo à tarde, o chamado "horário das lendas", ocupado sempre por artista com uma carreira longa, e muitos hits - este ano quem se apresentou foi Shania Twain.



Este show costuma levar mais gente para o palco principal que muitas atrações principais e também render as maiores audiências na transmissão televisiva. Rod não se apresenta no Glastonbury desde 2022, quando foi um dos headliners daquela edição.



Em 2025, o festival ocorrerá entre os dias 27 e 29 de junho e, os ingressos se esgotaram após uma hora de vendas mesmo sem nenhuma atração confirmada. Harry Styles, Lady Gaga e Olivia Rodrigo estão entre os nomes que circulam como de prováveis headliners.



Fonte: Vagalume