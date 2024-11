Roger, do Ultraje a Rigor, fala sobre Mingau: "Não sei se me reconhece" Vocalista falou sobre o colega de banda, vítima de um tiro na cabeça, em 2023 Vagalume|Do R7 16/10/2024 - 01h27 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h27 ) twitter

Roger Moreira, vocalista da banda Ultraje a Rigor, voltou a falar sobre a delicada situação de saúde do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, que passou por uma recuperação após ter sido atingido por um tiro na cabeça, em 2023. Durante sua participação no programa Tramonta News, o cantor deu detalhes sobre as suas recentes visitas ao amigo.



"Visito ele de vez em quando e não sei se ele percebeu que sou eu. Ele olha, segue com os olhos, tem dias que está mais contente, tem dias que está triste. É um pouco deprimente", declarou.



No aniversário de Mingau, comemorado no hospital em setembro, Roger notou que seu companheiro de banda parecia estar mais animado, embora incerto sobre o reconhecimento das pessoas ao seu redor. "Foi bastante gente que ele conhece, ele manteve o sorriso no rosto, mas não sei se ele reconhece (as pessoas). Mas ele estava ao menos achando engraçado aquilo, se divertindo um pouco", comentou o vocalista.



Roger também classificou a recuperação de Mingau como um verdadeiro milagre, relembrando que o baixista foi considerado clinicamente morto após o disparo. "Além do estrago do tiro, ficou um tempo sem oxigênio no cérebro, e outro médico falou que ele não estava morto e praticamente ressuscitou o Mingau", explicou o músico.



Depois de mais de um ano desde o trágico episódio ocorrido em Paraty, no Rio de Janeiro, Mingau recebeu alta hospitalar no dia 7 de outubro. Em julho deste ano, ele passou por uma cirurgia de cranioplastia, um procedimento para reconstrução de parte do seu crânio, e continua a seguir um longo caminho de recuperação, com várias intervenções e tratamentos desde o incidente.



Veja a entrevista de Roger para o Tramonta News abaixo:



Fonte: Vagalume