ROSÉ lança "number one girl". Escute com letra e tradução! Novo single da estrela do BLACKPINK foi produzida por Bruno Mars Vagalume|Do R7 22/11/2024 - 05h27 (Atualizado em 22/11/2024 - 05h27 )

ROSÉ está de single novo, divulgado nesta sexta-feira (22). A cantora, uma das vozes do grupo BLACKPINK, lançou "number one girl", que também ganhou um clipe oficial.



A nova música teve um time de produtores e compositores envolvidos em sua criação, com um nome especial entre eles: Bruno Mars. O astro pop que participou do single anterior de ROSÉ, o hit "APT.", ajudou a criar e produzir a bonita balada romântica.



A estrela sul coreana deu uma entrevista para a PAPER Magazine, onde falou brevemente sobre "number one girl". "(Ela decidiu que escreveria uma música que é) tão repugnantemente vulnerável e honesta que as pessoas aprendam que eu sou uma pessoa que passa por essas emoções, e eu odiava isso em mim. Se possível, é algo que eu quero esconder. Mesmo em entrevistas, eu sou como se nada realmente me perturbasse, sabe? Mas perturba. Cada palavra, cada comentário, me quebra".



Esta é mais uma amostra do primeiro álbum solo da artista, intitulado "rosie" e com previsão de lançamento para o ano que vem.



Veja o clipe de "number one girl", com a letra e a tradução, abaixo:



"number one girl"



Compositores: ROSÉ, Bruno Mars, Amy Allen, D'Mile, Omer Fedi, Carter Lang & Sir Dylan



Tell me that I'm special, tell me I look pretty

Tell me I'm a little angel, sweetheart of your city

Say what I'm dying to hear

'Cause I'm dying to hear you



Tell me I'm that new thing, tell me that I'm relevant

Tell me that I got a big heart

Then back it up with evidence

I need it and I don't know why

This late at night



Isn't it lonely?

I'd do anything to make you want me

I'd give it all up if you told me that I'd be

The number one girl in your eyes

Your one and only

So what's it gon' take for you to want me?

I'd give it all up if you told me that I'd be

The number one girl in your eyes



Tell me I'm going real big places

Down to earth, so friendly

And even through all the phases, tell me you accept me

Well, that's all I'm dying to hear

Yeah, I'm dying to hear you



Tell me that you need me, tell me that I'm loved

Tell me that I'm worth it, and that I'm enough

I need it and I don't know why

This late at night



Isn't it lonely?

I'd do anything to make you want me

I'd give it all up if you told me that I'd be

The number one girl in your eyes

Your one and only

So what's it gon' take for you to want me?

I'd give it all up if you told me that I'd be

The number one girl in your eyes



The girl in your eyes

The girl in your eyes

Tell me I'm the number one girl

I'm the number one girl in your eyes

The girl in your eyes

The girl in your eyes

Tell me I'm the number one girl

I'm the number one girl in your eyes



Well, isn't it lonely?

I'd do anything to make you want me

I'd give it all up if you told me that I'd be

The number one girl in your eyes

Your one and only

So what's it gon' take for you to want me?

I'd give it all up if you told me that I'd be

The number one girl in your eyes

The number one girl in your eyes



"garota número um"



Diga-me que sou especial, diga-me que estou bonita

Diga-me que sou um anjinho, a queridinha da sua cidade

Diga o que estou morrendo de vontade de ouvir

Porque estou morrendo de vontade de ouvir você



Diga-me que sou aquela novidade, diga-me que sou relevante

Diga-me que tenho um grande coração

Então comprove com evidências

Eu preciso disso e não sei por que

Tão tarde da noite



Não é solitário?

Eu faria qualquer coisa para fazer você me querer

Eu desistiria de tudo se você me dissesse que eu seria

A garota número um em seus olhos

Sua única e verdadeira

Então o que é preciso para você me querer?

Eu desistiria de tudo se você me dissesse que eu seria

A garota número um em seus olhos



Diga-me que meu futuro será em lugares realmente grandes

Que cai do céu, tão amigável

E mesmo em todas essas fases, diga que me aceita

Bem, é tudo isso estou morrendo de vontade de ouvir

Sim, estou morrendo de vontade de ouvir você



Diga-me que você precisa de mim, diga-me que sou amada

Diga-me que eu valho a pena e que sou o suficiente

Eu preciso disso e não sei por que

Tão tarde da noite



Não é solitário?

Eu faria qualquer coisa para fazer você me querer

Eu desistiria de tudo se você me dissesse que eu seria

A garota número um em seus olhos

Sua única e verdadeira

Então o que é preciso para você me querer?

Eu desistiria de tudo se você me dissesse que eu seria

A garota número um em seus olhos



A garota que está em seus olhos

A garota que está em seus olhos

Diga-me que sou a garota número um

Eu sou a garota número um em seus olhos

A garota que está em seus olhos

A garota que está em seus olhos

Diga-me que sou a garota número um

Eu sou a garota número um em seus olhos



Bem, não é solitário?

Eu faria qualquer coisa para fazer você me querer

Eu desistiria de tudo se você me dissesse que eu seria

A garota número um em seus olhos

Sua única e verdadeira

Então o que é preciso para você me querer?

Eu desistiria de tudo se você me dissesse que eu seria

A garota número um em seus olhos

A garota número um em seus olhos



Fonte: Vagalume