Sabrina Carpenter e Barry Keoghan terminam namoro após um ano juntos, diz site De acordo com a People, os dois artistas decidiram dar um tempo para focar em suas carreiras Vagalume|Do R7 04/12/2024 - 10h48 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h48 )

Sabrina Carpenter e o ator Barry Keoghan (Foto: KEVIN MAZUR/MG24/GETTY), conhecido por seu papel no filme "Saltburn" (2023), decidiram terminar o relacionamento após um ano juntos, de acordo com a imprensa internacional. A ligação romântica entre os dois começou em dezembro de 2023, quando foram vistos em um jantar especial. Desde então, o casal teve uma relação de destaque, envolvendo eventos importantes, demonstrações públicas de afeto e a participação de Keoghan no clipe do hit "Please Please Please".



Uma fonte afirmou à revista People que "ambos são jovens e estão focados em suas carreiras, o que levou à decisão de dar um tempo na relação". No começo do ano, rumores intensificaram-se à medida que eles foram vistos em encontros públicos, incluindo uma presença conjunta em uma festa pós-Grammy. Mais tarde, em fevereiro, o ator comentou um emoji de coroa em uma publicação do Instagram de Sabrina, onde ela aparecia como convidada especial da turnê de Taylor Swift.



Após convidar o ator para seu clipe, Sabrina chegou a elogiá-lo em entrevistas, referindo-se a ele como um dos melhores atores da geração, além de destacar uma conexão astrológica entre os dois.



No entanto, relatos de instabilidade surgiram em agosto, com fontes alegando problemas relacionados ao comportamento do ator em situações de consumo de álcool. Antes de Sabrina, Barry Keoghan teve um relacionamento de longa duração com Alyson Sandro, com quem tem um filho nascido em 2022.



Agora, enquanto Barry se prepara para seu papel em um filme da série "Peaky Blinders", Sabrina segue com uma carreira de sucesso, marcada por hits no topo das paradas e uma turnê lotada. Ambos continuam a manter uma postura discreta sobre o fim do relacionamento.



