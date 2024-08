Sabrina Carpenter fala sobre fãs brasileiros: "Nunca me senti tão bem-vinda para cantar em um lugar" Cantora relatou um pouco sobre sua visita à América do Sul em entrevista Vagalume|Do R7 07/08/2024 - 08h35 (Atualizado em 07/08/2024 - 08h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-