Sabrina Carpenter "prende" Emma Bunton, das Spices Girls, em show e recebe elogios da artista Encontro de gerações protagonizou uma encenação divertida durante o show da artista na O2 Arena, em Londres Vagalume|Do R7 11/03/2025 - 10h44 (Atualizado em 11/03/2025 - 10h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante uma apresentação no O2 Arena em Londres, Sabrina Carpenter surpreendeu o público ao "prender" Emma Bunton, a Baby Spice, das Spice Girls, algo que a jovem artista faz com celebridades que são flagradas em suas performances.



Durante sua turnê "Short n' Sweet", a artista comentou em tom de brincadeira como a presença de Emma estava deixando sua vida mais "apimentada". O gesto descontraído, capturado por fãs, destacou o entusiasmo de ambas no palco, com a Baby Spice mostrando-se animada ao ser incluída nessa divertida encenação.



No dia seguinte, Emma Bunton expressou sua satisfação nas redes sociais, dizendo: "Por favor, por favor, por favor, me prenda por ser uma fã! Sabrina Carpenter, você foi incrível!" Ela compartilhou imagens e vídeos do evento marcante, com a faixa "Good Graces", de Sabrina, tocando ao fundo. Entre risadas, a integrante das Spice Girls exibiu as algemas cor-de-rosa que recebeu da jovem cantora, combinando com seu look.



Clique para ver no Vagalume



Carpenter também compartilhou momentos do show em suas redes sociais, com a foto da Baby Spice com as algemas nas mãos. Veja abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Nesta turnê, Sabrina Carpenter tem um hábito curioso de encenar "prisões" de convidados notáveis. Em ocasiões anteriores, ela realizou atos semelhantes com outras personalidades, como Millie Bobby Brown, que havia pedido previamente para participar da brincadeira. Sabrina já "prendeu" o músico Jack Antonoff, antes de trocar pela esposa dele, Margaret Qualley, além de capturar o ator Marcello Hernández durante um show em Los Angeles.



A ideia cativante da artista vem ganhando destaque e proporcionando momentos de descontração entre seus fãs e convidados especiais ao longo da tour.



Fonte: Vagalume