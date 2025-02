Sam Smith lança "Love Is A Stilness". Escute com letra e tradução Cantor britânico preparou lançamento especialmente para o Dia dos Namorados Vagalume|Do R7 14/02/2025 - 01h24 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h24 ) twitter

Sam Smith divulgou uma música inédita, nesta sexta-feira (14). Trata-se da romântica, "Love Is a Stillness", gravada especialmente para o Dia dos Namorados, celebrado hoje em muitos países.



A faixa chama atenção pelo seu estilo minimalista, com apenas um piano acompanhando a bela voz de Sam. No final da música, ele ainda é acompanhado por assobios.



Ouça "Love Is a Stillness", com letra e tradução, abaixo:



"Love Is a Stillness"



Love is a stillness I never knew

You are the ground when I'm not strong

Even the silence remembers you

You're like a rock and a rollin' song

For all my mistakes

You're there to shed the weight

When every mornin' breaks

It's like spring has sprung



Love is a stillness I never knew

Love is a stillness I never knew

Love is a stillness I nevеr knew

Love is a stillness I nеver knew



Mm, yeah

Mm

Mm



"O amor é uma quietude"



O amor é uma quietude que eu nunca conheci

Você é o chão quando não estou forte

Até o silêncio lembra de você

Você é como uma música de rock and roll

Por todos os meus erros

Você está lá para tirar o peso

Quando todas as manhãs começam

É como se a primavera tivesse chegado



O amor é uma quietude que eu nunca conheci

O amor é uma quietude que eu nunca conheci

O amor é uma quietude que eu nunca conheci

O amor é uma quietude que eu nunca conheci



Mm, sim

Mm

Mm



