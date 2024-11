Samantha Schmutz vai lançar carreira musical nos EUA: "Lá ninguém me conhece" Atriz se lança como cantora e falou sobre mudança de país em entrevista Vagalume|Do R7 24/10/2024 - 00h27 (Atualizado em 24/10/2024 - 00h27 ) twitter

A atriz e comediante Samantha Schmutz decidiu focar em sua carreira musical, e escolheu os Estados Unidos como o palco principal para esse novo capítulo. Em entrevista à CNN, Schmutz contou que a mudança para o país a permitiu recomeçar sob uma nova ótica, já que o público local não está familiarizado com sua trajetória no Brasil.



"Aqui (nos EUA) eu estou conseguindo fazer isso de maneira mais forte. Porque como ninguém me conhece como atriz e comediante, eu estou conseguindo ser ouvida com uma pureza visual, sem nenhuma poluição", compartilhou ela.



Segundo a artista, a ideia de recomeçar em outro país, mesmo tendo já conquistado um espaço considerável em sua carreira como comediante, tem sido desafiadora, mas ela vê isso como uma chance de explorar novos territórios. "É o desafio de como começar de novo, só que com 25 anos de bagagem de carreira", afirmou.



Apesar de sua nova empreitada, ela deixa claro que não pretende abandonar suas outras vertentes artísticas. Samantha quer conciliar as duas paixões, tanto a músical quanto a atuação, dizendo: "Eu amo ser atriz... Eu estou a fim de ficar no cinema, teatro e música."



Nos Estados Unidos, Schmutz tem participado de projetos como o e se prepara para lançar um álbum, resultado de suas turnês e colaborações. O primeiro single, intitulado "Nossa Cor", está programado para estrear dia 29 de outubro.



