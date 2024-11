"São Paulo", de The Weeknd e Anitta, tem a melhor estreia da semana na parada britânica Gracie Abrams chega ao número 1 com "That's So True", enquanto "I Love You i'm Sorry", fica no quarto lugar

Vagalume|Do R7 10/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 10/11/2024 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share