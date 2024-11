Sean "Diddy" Combs é acusado de violar regras na prisão Promotores afirmam que o rapper tentou manipular os possíveis jurados, usando os filhos em uma espécie de "campanha" nas redes sociais... Vagalume|Do R7 18/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 18/11/2024 - 15h28 ) twitter

Promotores estão acusando Sena "Diddy" Combs de violar as regras da prisão enquanto está detido no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, em Nova York. De acordo com documentos judiciais apresentados na sexta-feira (15), Combs é acusado de obter acesso telefônico através de outros detentos, além de recorrer a um serviço de mensagens não autorizado para se comunicar com diversas pessoas. Ele também teria envolvido seus filhos em uma campanha de mídia social durante seu aniversário, supostamente com o intuito de influenciar potenciais jurados do julgamento.



Essas novas acusações fazem parte da oposição dos promotores a uma moção de fiança apresentada por Combs no dia 8 de novembro. Os promotores alegam que ele está tentando "corromper o depoimento de testemunhas" e "subverter a integridade" do processo criminal ao qual está respondendo. Exemplo disso seria o uso da tal campanhas nas redes sociais e o vazamento público de materiais favoráveis à sua defesa.



Mais especificamente, de acordo com a People, os documentos afirmam que Combs utilizou números de códigos de acesso pessoal (PAC) de outros detentos para fazer chamadas telefônicas, além de pedir que aqueles com quem falava adicionassem outras pessoas à linha em chamadas de três vias, algo que não é permitido. Além disso, Combs teria pago outros detentos por esse acesso por meio de depósitos em contas de comissariado.



Os promotores também acentuaram que, durante as ligações, Combs discutia abertamente como pretendia usar declarações públicas para alterar a percepção pública sobre o caso. Ele teria combinado com seus filhos a publicação de vídeos em suas respectivas redes sociais para celebrar seu aniversário, no dia 4 de novembro, um movimento que, segundo os promotores, visava influenciar os jurados. Em uma dessas postagens, o filho de Combs, Justin, compartilhou um vídeo em que ele e seus irmãos ligavam para o músico da prisão para lhe desejar feliz aniversário.



Os promotores continuaram a insistir que Combs é um "perigo para os outros" e que há risco de fuga. O caso contra Combs gira em torno de acusações de tráfico sexual e de organização de festas conhecidas como “Freak Off", nas quais as mulheres eram drogadas e embriadas para serem coagidas a ter relações sexuais com os convidados. Até o momento, Diddy nega todas as acusações e se declarou inocente.



Seu julgamento está programado para acontecer em maio de 2025.



