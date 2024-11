Sean "Diddy" Combs enfrenta novas acusações de abuso sexual, vindas de homens e mulheres De acordo com a People, mais seis pessoas afirmam que foram sexualmente agredidas e estupradas pelo músico em incidentes ocorridos... Vagalume|Do R7 15/10/2024 - 10h27 (Atualizado em 15/10/2024 - 10h27 ) twitter

Sean "Diddy" Combs está enfrentando novas acusações de abuso e agressão sexual envolvendo seis pessoas, todas anonimamente identificadas como Jane e John Does (Foto: Steve Granitz/Wireimage). De acordo com a People, as alegações, que ocorrem entre 1995 e 2021, foram formalizadas na justiça de Nova York, com a representação legal das supostas vítimas advindo do advogado Tony Buzbee, que já estaria defendendo mais de 120 pessoas no mesmo caso.



Entre as novas denúncias, está o relato de uma mulher que afirma ter sido abusada sexualmente em 2004, quando tinha 19 anos. Ela diz que foi convidada, junto com uma amiga, para um hotel em Manhattan, onde foi forçada a ingerir álcool e drogas, sendo ameaçada de morte antes de ser estuprada por Sean "Diddy" Combs. Outro caso, datado de 1995, envolve uma vítima que acusa o artista de tê-la agredido fisicamente e estuprado durante uma festa de lançamento do videoclipe "One More Chance", de Notorious B.I.G, evento que contou com diversas celebridades presentes.



As acusações também não se limitam apenas a incidentes envolvendo mulheres. Um homem recorda que, em 1998, quando tinha 16 anos, foi convidado para uma festa na casa de Diddy, onde alega ter sido abordado de forma inadequada pelo artista, que forçou um contato físico enquanto insinuava promessas de ajuda em sua carreira musical.



No início de outubro, o advogado Buzbee afirmou, em uma entrevista, que recebeu 12 mil ligações em apenas 24 horas após a divulgação de uma linha criada especialmente para vítimas que supostamente sofreram abusos de Sean "Diddy" Combs.



Sean "Diddy" Combs, que enfrenta processos relacionados a crimes de tráfico sexual e transporte para fins de prostituição desde sua incriminação em 16 de setembro, continua a negar veementemente todas as acusações. Em resposta a essas denunciações anteriores, sua advogada, Erica Wolff, publicou um comunicado declarando: "Como enfatizamos anteriormente, o Sr. Combs refuta categórica e enfaticamente essas acusações, que são falsas e difamatórias.” Ela ainda adicionou que o artista está ansioso para provar sua inocência por meio de evidências concretas apresentadas em tribunal.



A justiça marcou a data do julgamento do cantor, produtor e empresário para o dia 5 de maio de 2025. Apesar de sua equipe jurídica seguir tentando com que ele responda ao processo em liberdade, Diddy já teve dois pedidos de fianças negados e segue preso em Nova York.



Fonte: Vagalume