Selena Gomez arrasa no visual durante a première do filme "Emilia Pérez" em Londres. Veja as fotos! Cantora interpreta a personagem Jessi Del Monte no longa espanhol, que estreia na Netflix no dia 13 de novembro

14/10/2024

