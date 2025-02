Selena Gomez e Benny Blanco lançam "Scared Of Loving You". Ouça com letra e tradução Esta é a primeira amostra do álbum colaborativo do casal, "I Said I Love You First" Vagalume|Do R7 14/02/2025 - 00h25 (Atualizado em 14/02/2025 - 00h25 ) twitter

Selena Gomez e Benny Blanco estão prestes a lançar um álbum colaborativo, intitulado "I Said I Love You First". Este novo projeto tem a estreia marcada para 21 de março, pelos selos SMG Music, Friend Keep Secrets e Interscope Records.



Coincidindo com o Dia dos Namorados, celebrado em muitos países nesta sexta-feira (14), o casal, que recentemente anunciou o noivado, revelou o primeiro single do álbum, intitulado "Scared of Loving You". A canção é uma balada delicada conduzida por guitarra, escrita por Gomez, Blanco e Finneas, músico e produtor, também muito conhecido pelo seu premiado trabalho ao lado da irmã, a estrela pop Billie Eilish.



A música é parte de um videoclipe que apresenta Benny Blanco e Selena Gomez em uma manhã tranquila. Através de um comunicado à imprensa, o álbum é descrito como uma celebração da história de amor dos dois, proporcionando aos fãs uma visão única do relacionamento deles.



A experiência criativa compartilhada entre ambos permitiu a produção de uma arte que reflete genuinamente suas vivências. O disco narra desde antes de se conhecerem, passando pelo romance e olhando para o futuro.



Ouça "Scared Of Loving You", com a letra e a tradução, abaixo:



"Scared Of Loving You"



If I broke your heart, would you take me back?

If I broke my arm, would you sign my cast?

When I was young, I would love too fast

Hope I don't repeat my past



'Cause I'm not scared of lovin' you

I'm just scared of losin' you

I'm not scared of anyone or dying young

Or if you're gonna find somebody new

'Cause how could they love you

As much as I do?

As much as I do



If I lose my shit, promise not to laugh

If I throw a fit and get photographed

Would you take my side? Would you hold my hand?

If they sell a lie,

Don't let 'em send me back



'Cause I'm not scared of lovin' you

I'm just scared of losin' you

I'm not scared of anyone or dying young

Or if you're gonna find somebody new

'Cause how could they love you

As much as I do?

As much as I do



"Com medo de te amar"



Se eu partisse seu coração, você me aceitaria de volta?

Se eu quebrasse meu braço, você assinaria meu gesso?

Quando eu era jovem, eu amava muito rápido

Espero não repetir meu passado



Porque eu não tenho medo de te amar

Só estou com medo de te perder

Não tenho medo de ninguém, nem de morrer jovem

Ou se você vai encontrar um novo alguém

Porque como essa pessoa poderia te amar

Tanto quanto eu?

Tanto quanto eu amo



Se eu perder a cabeça, prometo não rir

Se eu fizer birra e for fotografada

Você ficaria do meu lado? Você seguraria minha mão?

Se eles venderem uma mentira,

Não deixe que me mandem de volta



Porque eu não tenho medo de te amar

Só estou com medo de te perder

Não tenho medo de ninguém, nem de morrer jovem

Ou se você vai encontrar um novo alguém

Porque como essa pessoa poderia te amar

Tanto quanto eu?

Tanto quanto eu amo



Fonte: Vagalume