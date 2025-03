Selena Gomez e benny blanco lançam, "Sunset Blvd". Ouça com letra e tradução Faixa é mais uma amostra do álbum conjunto do casal, "I Said I Love You First" Vagalume|Do R7 14/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 14/03/2025 - 08h25 ) twitter

Selena Gomez e benny blanco lançaram mais uma amostra do álbum que irão lançar juntos. Trata-se da animada e sensual melodia pop "Sunset Blvd", divulgada nesta sexta-feira (14).



Esta é a terceira música revelada pelo casal e que fará parte do disco, "I Said I Love You First". O disco virá com um total de 14 faixas e teve como os dois primeiros singles, "Scared Of Loving You" e "Call Me When You Break Up (With Gracie Abrams)".



A nova música veio acompanhada de um clipe oficial, que apresenta uma estética retrô e Selena desfilando a sua beleza, com divertidas participações de benny blanco.



"I Said I Love You First" chegará no dia 21 deste mês, nas principais plataformas de streaming.



Veja o clipe de "Sunset Blvd", com a letra e a tradução, abaixo:



"Sunset Blvd"



You're my cherry pie

I don't care who knows it

Love me 'til I die

Bury me with roses

I know you're awfully shy

But I can't wait to hold it, oh



That big, big

Hard heart



With open arms

Holding you naked, middle of Sunset Boulevard

Making you famous, everyone's watching

Bare skin, concrete

They're calling the police

Open arms

Holding you naked, middle of Sunset



Feel so good, it hurts

But you fill up what's broken (La-la-la-la)

Woman of few words, but for you

I keep my mouth wide open

I'm praying and hoping that you'll quench my thirst

Not just dip your toes in, I want that



Big (Big), big (Big)

Hard (Hard) heart



With open arms

Holding you naked, middle of Sunset Boulevard

Making you famous, everyone's watching

Bare skin, concrete

They're calling the police

Open arms

Holding you naked, middle of Sunset

(Set, sunset, sunset, sunset)



I just wanna touch it, touch it

Try your hardest not to bust it

Give me, give me, love it, love it

Hey, hey, hey

I just wanna touch it, touch it

Try your hardest not to bust it

Give me, give me, how I love your big

Big heart



With open arms

Holding you naked, middle of Sunset Boulevard

Making you famous, everyone's watching

Bare skin, concrete

They're calling the police

Open arms

Holding you naked, middle of Sunset



"Avenida Sunset"



Você é minha torta de cereja

Não me importa quem sabe disso

Me ame até eu morrer

Enterre-me com rosas

Eu sei que você é terrivelmente tímido

Mas mal posso esperar para segurar, oh



Aquele grande, grande

Coração duro



De braços abertos

Segurando você nu, no meio da Sunset Boulevard

Fazendo você famoso, todo mundo está assistindo

Pele nua, concreto

Eles estão chamando a polícia

Braços abertos

Segurando você nu, no meio do pôr do sol



Me sinto tão bem que chega a doer

Mas você preenche o que está quebrado (La-la-la-la)

Mulher de poucas palavras, mas para você

Eu mantenho minha boca bem aberta

Estou rezando e esperando que você sacie minha sede

Não apenas mergulhe os dedos dos pés, eu quero isso



Grande (Grande), grande (Grande)

Coração duro (duro)



De braços abertos

Segurando você nu, no meio da Sunset Boulevard

Fazendo você famoso, todo mundo está assistindo

Pele nua, concreto

Eles estão chamando a polícia

Braços abertos

Segurando você nua, no meio do pôr do sol

(Pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol)



Eu só quero tocar, tocar

Tente o máximo para não estragar tudo

Me dê, me dê, ame, ame

Ei, ei, ei

Eu só quero tocar, tocar

Tente o máximo para não estragar tudo

Dá-me, dá-me, como eu amo o seu grande

Grande coração



De braços abertos

Segurando você nu, no meio da Sunset Boulevard

Fazendo você famoso, todo mundo está assistindo

Pele nua, concreto

Eles estão chamando a polícia

Braços abertos

Segurando você nu, no meio do pôr do sol



