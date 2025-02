Selena Gomez grava vídeo chorando pelas deportações de mexicanos nos Estados Unidos Cantora e atriz apagou o vídeo logo em seguida Vagalume|Do R7 27/01/2025 - 15h06 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h06 ) twitter

Nesta segunda-feira (27), a atriz e cantora Selena Gomez compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo onde aparecia visivelmente emocionada. A artista, aos prantos, desabafou sobre a deportação de mexicanos nos Estados Unidos, tema que coincide com recentes operações envolvendos outras nacionalidades, incluindo brasileiros.



No vídeo, Selena, trajando roupa preta e com os cabelos presos, declarou chorando: "Eu só queria dizer: me desculpem... o meu povo está sendo atacado, as crianças. Eu não entendo. Me desculpem, eu queria poder fazer algo, mas eu não consigo. Eu não sei o que fazer. Eu tentei de tudo, eu juro". Na legenda, ela reforçou sua mensagem com a frase "Eu sinto muito" seguida de um emoji da bandeira mexicana.



Apesar da emoção capturada no vídeo, ele foi apagado pouco depois. Em sequência, a artista explicou sua retirada do ar com a seguinte mensagem: "Aparentemente, não é legal mostrar empatia pelas pessoas".



Veja o vídeo abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Os acontecimentos mencionados por Selena coincidem com os relatos divulgados por Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, sobre uma grande operação de deportação que tem acontecido nos últimos dias. Segundo ela, entre os dias 23 e 24 de janeiro, ao menos 538 imigrantes ilegais de várias nacionalidades foram detidos, e centenas já foram enviados de volta aos seus países em aviões militares, configurando, nas palavras da porta-voz, "a maior operação de deportação em massa da história".



Essa política migratória é marcada por medidas rigorosas do governo Trump, como o restabelecimento do programa "Permaneça no México", a retomada da construção do muro na fronteira entre Estados Unidos e México e penalidades severas, incluindo a pena de morte, para imigrantes ilegais que cometerem atos de violência contra americanos. Além disso, o governo encerrou a concessão de asilo a quem entrar no país de forma irregular e deslocou tropas militares à região fronteiriça.



Fonte: Vagalume