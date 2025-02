Selena Gomez lança parceria com Gracie Abrams. Ouça "Call Me When You Break Up" com letra e tradução Faixa parte do projeto de Selena e seu noivo, o produtor Benny Blanco Vagalume|Do R7 20/02/2025 - 20h25 (Atualizado em 20/02/2025 - 20h25 ) twitter

Selena Gomez e benny blanco seguem divulgando o seu novo projeto musical. Nesta quinta-feira (20), eles lançaram o single em parceria com a cantora e compositora Gracie Abrams, "Call Me When You Break Up".



A faixa segue a linha romântica e tem o amor como tema. Só que desta vez, a letra fala sobre alguém que não conseguiu superar um antigo relacionamento e se mostra pronta para voltar com esta pessoa especial, bastando uma ligação para isso.



O single ganhou uma forte divulgação de Selena e Gracie durante a semana, nas redes sociais. Elas inclusive gravaram vídeos juntas para anunciar a novidade.



Ouça "Call Me When You Break Up (With Gracie Abrams)", com a letra e a tradução, abaixo:



"Call Me When You Break Up (With Gracie Abrams)"



At the tone, please, record your message



Call me when you break up

I wanna be the first one on your mind when you wake up

I miss the way we'd stay up

We talk about forever

when I'm takin' off my makeup

Call me when you break up

And meet before I turn up

like I like the space we take up

And I can forget what their name was

And when you're feeling down

I can show you what you're made of



Call mе when you break up

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh

Call me whеn you break up

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh



I'll make it worth it, I'll make it worth it

I'll make it worth it, I'll make it worth it

I'll make it worth it, I'll make it worth it (Oh-oh)

I'll make it worth it

Call me when you break up



I'm battling the lack of us, I look for medication

Tried every obvious replacement

In bars and strangers' beds

until my faith was in the basement

Won't you call me when you break up?

I feel so out of luck

I'm skipping cracks along the pavement

Like I'm emotionally bankrupt

We're so meant for each other

I mean, God, when will you wake up, wake up?



Call me when you break up

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh

Call me when you break up

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh



I'll make it worth it, I'll make it worth it

I'll make it worth it, I'll make it worth it

I'll make it worth it, I'll make it worth it (Oh-oh)

I'll make it worth it

Oh, you picked up, um

Call me when you break up



Unless you found the person

that you want a new name from

I'd like to be there when that day comes

You know I'm always here

So don't ever be a stranger



"Me ligue quando terminar"



Após o sinal, por favor, deixe sua mensagem



Me ligue quando você terminar

Quero ser a primeira na sua mente quando você acordar

Sinto falta de como ficávamos acordados

Falávamos sobre o para sempre

Enquanto eu tirava minha maquiagem

Me ligue quando você terminar

E me encontre antes de eu sair

Do jeito que gosto do espaço que ocupamos

E posso esquecer o nome deles

E quando você estiver pra baixo

Posso te mostrar do que você é feito



Me ligue quando você terminar

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh

Me ligue quando você terminar

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh



Eu farei valer a pena, eu farei valer a pena

Eu farei valer a pena, eu farei valer a pena

Eu farei valer a pena, eu farei valer a pena (Oh-oh)

Eu farei valer a pena

Me ligue quando você terminar



Estou lutando contra a falta de nós, procuro um remédio

Tentei todas as substituições óbvias

Em bares e camas de estranhos

Até que minha fé estivesse no fundo do poço

Não vai me ligar quando terminar?

Me sinto tão sem sorte

Desvio das rachaduras na calçada

Como se estivesse emocionalmente falida

Somos tão feitos um para o outro

Quero dizer, meu Deus, quando você vai acordar, acordar?



Me ligue quando você terminar

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh

Me ligue quando você terminar

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, ooh, ooh



Eu farei valer a pena, eu farei valer a pena

Eu farei valer a pena, eu farei valer a pena

Eu farei valer a pena, eu farei valer a pena (Oh-oh)

Eu farei valer a pena

Oh, você pegou, hum

Me ligue quando você terminar



A menos que você tenha encontrado a pessoa

de quem quer um novo sobrenome

Eu gostaria de estar ao seu lado quando esse dia chegar

Você sabe que estou sempre aqui

Então nunca desapareça



