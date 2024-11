Selena Gomez posta foto nos bastidores da série "Os Feiticeiros Além de Waverly Place" "Nada supera o ato de fazer crianças rirem", disse a artista, no set do spin-off do seriado que a tornou uma estrela mundial Vagalume|Do R7 18/11/2024 - 10h08 (Atualizado em 18/11/2024 - 10h08 ) twitter

A atriz e cantora Selena Gomez compartilhou nas redes sociais seu entusiasmo após voltar ao set de gravações de "Os Feiticeiros Além de Waverly Place", o spin-off da famosa série da Disney, "Os Feiticeiros de Waverly Place". Em um post feito no Instagram no último dia 15 de novembro, a artista de 32 anos publicou fotos diretamente do set na frente de uma plateia composta por crianças.



Na legenda das imagens, a atriz expressou sua felicidade ao dizer: "NADA supera o ato de fazer crianças rirem. Obrigada, Feiticeiros da Disney, por deixarem a garotinha em mim tão feliz! Espero que vocês assistam!!"



Entre as fotos publicadas, Selena Gomez pode ser vista tirando uma selfie com a plateia ao fundo, composta por crianças, e também ao lado de seu colega de elenco David Henrie, que interpreta o papel de seu irmão mais velho, Justin Russo, na série original. Algumas outras imagens mostram momentos dos bastidores junto a outros membros do elenco e equipe.



A empolgação de Selena Gomez vem após sua participação no episódio de estreia, transmitido no Disney+ em 29 de outubro, série que revê sua personagem, Alex Russo, após a conclusão da versão original do seriado, exibido entre 2007 e 2012.



Nos stories do Instagram, no dia 12 de novembro, Gomez já havia deixado uma pista sobre seu retorno ao mencionar que Alex estaria "de volta mais cedo do que vocês pensam", aumentando as expectativas dos fãs. O colega David Henrie também sugeriu que ela apareceria no episódio final da temporada, comentando: "Que maneira especial de encerrar a temporada! Mal posso esperar para que as pessoas vejam esse final".



Em outra declaração feita durante o lançamento do reboot em outubro, Selena Gomez também falou sobre a importância da série em sua vida, dizendo: "É a melhor sensação do mundo poder trazer isso de volta para vocês e para todas as pessoas que nunca viram antes." Ela acrescentou: "Isso me deu tudo o que tenho hoje, e nunca vou esquecer que foi aqui que tudo começou."



Tanto "Feiticeiros Além de Waverly Place" quanto "Feiticeiros de Waverly Place" estão disponíveis no Disney+ para streaming, prometendo reviver memórias e conquistar novas gerações de espectadores com suas histórias mágicas.



Fonte: Vagalume