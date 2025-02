Selena Gomez revela estar trabalhando em novas músicas Cantora compartilhou um vídeo no qual aparece em um estúdio caseiro. Gravação também foi repostada pela noivo e produtor, Benny Blanco... Vagalume|Do R7 23/01/2025 - 10h26 (Atualizado em 23/01/2025 - 10h26 ) twitter

Selena Gomez deu aos fãs uma prévia do que está por vir em sua carreira musical ao compartilhar, em suas redes sociais, um vídeo em que aparece em um provável estúdio caseiro de gravação. O registro, postado em seu Instagram Stories nesta quarta-feira (22), traz a artista de 32 anos vestindo uma regata branca e fones de ouvido pretos, enquanto segura o celular e gira a câmera para evidenciar o ambiente ao redor, que inclui uma mesa, alto-falantes e uma grande tela na parede.



Para manter o mistério, Selena Gomez colocou um emoji de coração vermelho sobre a tela do computador, evitando revelar detalhes do trabalho que está desenvolvendo. No vídeo, ela ainda brincou com expressões faciais de empolgação, enquanto uma música ao fundo pôde ser ouvida de forma sutil.



Este sinal de novas músicas ocorre quase um ano depois do lançamento de seu último single, "Love On", em fevereiro de 2024. A faixa foi inspirada em sua imersão criativa durante meses passados em Paris no ano anterior. Antes disso, a cantora já havia liberado "Single Soon", em 2023, além da bem-sucedida colaboração com Rema em "Calm Down", lançada em 2022, que conquistou prêmios como o Billboard Music Award e o MTV Video Music Award na categoria de melhor música afrobeats.



O projeto misterioso de Selena Gomez também coincide com momentos importantes de sua vida pessoal, como o anúncio de noivado com o cantor e produtor Benny Blanco.



Ainda que detalhes sobre seu novo material permaneçam sob sigilo, Benny Blanco compartilhou o mesmo vídeo em seu perfil, indicando apoio e que também pode estar envolvido nesta nova fase criativa da cantora e atriz. A parceria profissional e pessoal entre os dois remonta a 2021, quando colaboraram na música "I Can't Get Enough", que também contou com a participação de Tainy e J Balvin.



Fonte: Vagalume