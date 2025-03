Selena Gomez revela tracklist de seu novo álbum, "I Said I Love You First" DIsco é uma lançamento conjunto com o seu noivo, benny blanco Vagalume|Do R7 04/03/2025 - 16h48 (Atualizado em 04/03/2025 - 16h48 ) twitter

Selena Gomez divulgou a tracklist oficial de seu próximo álbum, "I Said I Love You First". O disco é um trabalho conjunto com o seu noivo, o produtor musical benny blanco.



No total, são 14 faixas, entre elas os singles já conhecidos pelo público, "Call Me When You Break Up (With Gracie Abrams)" e "Scared Of Loving You".



A previsão de lançamento do álbum nas plataformas de streaming é para o dia 21 de março.



Selena falou brevemente sobre o disco, em um post no Instagram, fazendo referência à declaração que ela mesma tinha dado de que não tinha planos de voltar à música tão cedo. "Eu sempre engano vocês, meu novo álbum "I Said I Love You First" com meu melhor amigo, será lançado em 21/03".



Veja a tracklist de "I Said I Love You First" abaixo:



1. I Said I Love You First

2. Younger And Hotter Than Me

3. Call Me When You Break Up

4. Ojos Tristes

5. Don't Wanna Cry

6. Sunset Blvd

7. Cowboy

8. Bluest Flame

9. How Does It Feel To Be Forgotten

10. Do You Wanna Be Perfect

11. You Said You Were Sorry

12. I Can't Get Enough

13. Don't Take It Personally

14. Scared Of Loving You



Fonte: Vagalume