Selton Mello, Jack Black e Paul Rudd fazem música para anunciar elenco de novo "Anaconda" Trio de atores trouxe novidade com bom humor Vagalume|Do R7 05/02/2025 - 14h46 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h46 )

O remake do filme "Anaconda", lançado nos anos 90, ganhou um material promocional improvável e muito divertido. Nesta quinta-feira, a Sony Pictures Brasil postou em sua rede social um vídeo para anunciar o elenco dessa novidade, que chegará aos cinemas em dezembro deste ano.



O brasileiro Selton Mello e os americanos Jack Black e Paul Rudd improvisaram e criaram uma música para revelar quem atuará no novo "Anaconda".



"Que tal esse elenco, Brasil? Mas olha só que interessante. Bastidores, levando um som e tals. Jack do nada improvisa uma música pro filme, destaque para Paul no batuque maroto. Estamos chegando no Natal. Não confundir com Steven Seagal", escreveu Selton, que também compartilhou o vídeo, em suas redes socais.



Veja abaixo:



Neste novo "Anaconda", Selton Mello interpretará uma cuidador de animais. Gravado na Austrália, o filme vai estrear no dia 25 de dezembro, nas salas de cinama, ao redor do mundo.



Fonte: Vagalume