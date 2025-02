Separação de Kanye West e Bianca Censori é desmentida por representante do casal The Daily Mail e TMZ pubicaram que rapper e modelo haviam se divorciado Vagalume|Do R7 14/02/2025 - 00h05 (Atualizado em 14/02/2025 - 00h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Relatos recentes sugerindo que Kanye West e Bianca Censori estariam se divorciando foram prontamente refutados pelo representante do casal. Nesta quinta-feira (13), tanto o Daily Mail quanto o TMZ publicaram que o relacionamento teria chegado ao fim, com ambos buscando assessoria legal. No entanto, foi declarado que tais afirmações são infundadas.



"Ye e Bianca estão em Los Angeles e planejam comemorar o Dia dos Namorados juntos. Qualquer comunicado sobre a vida pessoal deles virá dos próprios, e não de rumores sem fonte na imprensa sensacionalista", afirmou Milo Yiannopoulos, representante do casal, em um comunicado à The Hollywood Reporter. "Esta é a quinta ou sexta vez que a mídia reporta erroneamente a separação deles? Já perdi a conta."



No início do mês, durante o Grammy Awards, a modelo gerou burburinho com um visual audacioso no tapete vermelho, o que atraiu críticas de que Kanye estaria usando a parceira como peça de promoção. Essas alegações foram rejeitadas pelo representante do casal que afirmou: "A pessoa que controla o que Bianca Censori veste é a própria Bianca Censori", reforçando que o rapper possui influência criativa, mas a motivação principal vem dela.



Recentemente, Kanye desativou a sua conta no X (antigo Twitter) após fazer vários comentários que despertaram a revolta dos internautas. Entre outras coisas, o rapper se disse um "n*zista", racista e ainda pediu a liberdade do rapper Diddy.



Kanye West, 47 anos, e Bianca Censori, 30, estão casados há dois anos.



Fonte: Vagalume