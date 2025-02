Seu Jorge celebra riqueza da música brasileira em novo álbum. Ouça "Baile à la Baiana" Disco foi lançado nas principais plataformas de streaming neste domingo (16) Vagalume|Do R7 16/02/2025 - 22h45 (Atualizado em 16/02/2025 - 22h45 ) twitter

Seu Jorge lançou o seu novo álbum, "Baile à la Baiana", neste domingo (16). Com 11 faixas, o cantor e compositor une elementos das músicas carioca e baiana, celebrando a riqueza da cultura brasileira.



"Esse disco é uma junção de influências que venho acumulando ao longo dos anos, misturando minhas raízes cariocas com a força da música preta da Bahia. É um álbum para dançar, se divertir e celebrar a vida", conta Seu Jorge.



Este projeto foi gravado com a banda Conjunto Pesadão, que acompanha o cantor há anos. O álbum une a música negra carioca com os ritmos da Bahia.



"De uma forma geral, o álbum traz a junção regional do afropop. A busca é por essa sonoridade", define Seu Jorge.



Ouça "Baile à la Baiana" abaixo:



Fonte: Vagalume