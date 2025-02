Shaboozey revela conselho que recebeu de Beyoncé sobre autenticidade Músico está presente no "Cowboy Carter", na parceria "Spaghettii" Vagalume|Do R7 06/02/2025 - 10h45 (Atualizado em 06/02/2025 - 10h45 ) twitter

Em uma conversa exclusiva com a People, o artista Shaboozey compartilhou um valioso conselho que recebeu de Beyoncé durante o trabalho no álbum "Cowboy Carter". O cantor, presente na faixa "Spaghettii", destacou a dica essencial da estrela: "Seja você mesmo". Shaboozey explicou que estava se sentindo pressionado pela excelência de Beyoncé, mas foi tranquilizado ao ser lembrado pela cantora que sua autenticidade era sua maior força.



Além de seu sucesso com a canção "A Bar Song (Tipsy)", que liderou as paradas de música country e pop, Shaboozey revelou seu amor inicial por lendas como Johnny Cash e Marty Robbins, reconhecendo como eles influenciaram sua visão da conexão entre o country e o hip-hop.



Recentemente, ele comemorou cinco indicações ao Grammy de 2025, lembrando-se de estar em turnê com Jelly Roll quando soube das nomeações. Esses momentos significativos evidenciam a jornada marcante de Shaboozey na música, enquanto ele continua a deixar sua marca na indústria.



Peça chave de sua carreira, o encontro com Beyoncé deixou lições duradouras. Ele ainda expressou admiração pela filha da cantora, referindo-se a ela como uma verdadeira visionária.



