Shakira dedica o seu prêmio Grammy "a todos os imigrantes" nos Estados Unidos: "Vocês são amados" Colombiana venceu o prêmio de "Melhor Álbum de Pop Latino" Vagalume|Do R7 03/02/2025 - 01h45 (Atualizado em 03/02/2025 - 01h45 )

O Grammy 2025 também foi espaço para os artistas falarem sobre os assuntos que estão em debate na sociedade. A política de imigração dos Estados Unidose no novo governo do presidente Donald Trump foi abordado por Shakira, durante o seu discurso de vitória no importante prêmio.



A colombiana venceu a categoria "Melhor Álbum de Pop Latino", que primeiramente rendeu um momento "fofo". Shak levou os seus filhos para celebrar o momento e a presença deles "derreteu" o coração dos fãs e do público que estava acompanhando o prêmio ao vivo.



Depois, na hora de subir ao palco, Shakira prontamente falou sobre o assunto imigração. "Eu gostaria de dedicar este prêmio a todos os meus irmãos e irmãs imigrantes, neste país. Vocês são amados. Vocês merecem. E eu sempre irei lutar com vocês".



Ela estendeu o seu agradecimento falando com o público feminino. "E para todas as mulheres que trabalham bastante, todos os dias, para prover às suas famílias, vocês são as verdadeira 'lobas'. Então, esse prêmio é para vocês também".



Em seguida, ela ainda agradeceu aos seus filhos, Sasha, de 12 anos, e Milan, de 10 anos.



Veja o vídeo do discurso abaixo:



