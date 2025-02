Shakira é hospitalizada no Peru e precisa adiar show Cantora enfrentou problemas de saúde antes de peformance em Lima, neste domingo (16) Vagalume|Do R7 16/02/2025 - 17h25 (Atualizado em 16/02/2025 - 17h25 ) twitter

A cantora Shakira foi hospitalizada em Lima, Peru, resultando no adiamento do show que estava programado para este domingo (16), parte de sua turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran". Em comunicado nos stories do Instagram, durante a tarde, a artista informou ter sido necessário buscar atendimento médico devido a um problema abdominal e que ainda se encontrava no hospital.



Os médicos responsáveis pelo tratamento dela indicaram que ela não está em condições de realizar a apresentação que aconteceria em Lima, no Estadio Nacional. A cantora expressou tristeza por não poder subir ao palco, comentando que estava com grande expectativa para reencontrar seus fãs peruanos.



Shakira espera melhorar rapidamente e receber alta para poder oferecer o espetáculo planejado. A colombiana garantiu aos seguidores que sua equipe trabalha em conjunto com os promotores para anunciar uma nova data o mais breve possível.



A turnê teve início em 11 de fevereiro, no Rio de Janeiro, e seguiu para São Paulo, no dia 13, com a capital peruana sendo o próximo destino, neste domingo (16). Até o momento, as apresentações seguem agendadas na Colômbia, começando em Barranquilla, no dia 21 de fevereiro.



