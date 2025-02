Shakira fica emocionada com recepção dos fãs ao desembarcar no Brasil Colombiana foi recebida por multidão, no aeroporto do Galeão, no Rio, nesta sexta-feira (7) Vagalume|Do R7 07/02/2025 - 16h46 (Atualizado em 07/02/2025 - 16h46 ) twitter

Crédito foto: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS



Shakira foi recebida por uma multidão entusiasmada, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, dia 7. A colombiana não escondeu a surpresa ao chegar em solo brasileiro e ver um grande grupo de fãs a aguardando, ansiosamente.



Centenas de admiradores a esperavam e Shak ficou visivelmente emocionada ao testemunhar o carinho demonstrado pelo público. Durante o desembarque, fãs fizeram questão de presenteá-la com uma bandeira do Brasil e saudá-la em coro, demonstrando a admiração que têm por ela.



Não demorou muito para vídeos da recepção à Shakira viralizarem nas redes sociais. Veja um deles abaixo:



Através das redes sociais, a artista expressou sua gratidão e amor pelo país, declarando-se: "Já estou aqui. Te amo, Brasil". Confira a seguir:



Fonte: Vagalume