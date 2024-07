Shakira recebe cachê milionário por show na final da Copa América 2024

‌



Crédito foto: Nicolas Gerardin / Shakira Instagram



Shakira recebeu um cachê milionário para sua apresentação no final da Copa América de 2024, que aconteceu no último domingo (14), nos EUA, entre Argentina e Colômbia. O valor da performance foi revelado pelo jornalista Juan Etchegoyen, no programa Mitre Live.



De acordo com o jornalista, a estrela colombiana recebeu dois milhões de dólares (aproximadamente R$ 10,9 milhões na cotação de hoje) para sua apresentação no Hard Rock Stadium, em Miami, que durou em torno de seis minutos.



"O dinheiro que a Conmebol investe na final da Copa América é brutal. Obviamente sabemos o que o futebol gera um retorno sobre o que é faturado, mas isso nunca deixa de me surpreender", disse Etchegoyen.



Devido ao show, o intervalo da partida teve duração de 20 minutos, já que 14 minutos foram destinados para a montagem e a desmontagem da produção de palco. Veja a performance da cantora clicando aqui!



"Estou orgulhosa da minha seleção. Obrigada Colômbia, por nos encher de tanta emoção. E obrigada ao meu povo latino-americano pelo apoio e carinho", escreveu a artista, em suas redes sociais.



Além de Shakira, o evento da Conmebol também contou com a presença do cantor argentino Abel Pintos e da também colombiana Karol G, com ambos interpretando os hinos nacionais de seus países.



A partida terminou com a vitória da Argentina por 1x0, que conquistou seu 16º título da Copa América.



Fonte: Vagalume