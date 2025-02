Sharon Osbourne revela arrependimento por impedir Ozzy de fazer um teste para "Piratas do Caribe" Espora e empresária do astro contou que ele recebeu uma proposta para a franquia do longa estrelado por Johnny Depp Vagalume|Do R7 20/02/2025 - 10h25 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h25 ) twitter

Durante uma participação no programa "The Magnificent Others", apresentado por Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Sharon Osbourne, esposa e empresária de Ozzy Osbourne, revelou sentir um grande arrependimento em sua carreira de gestão. No episódio, Sharon confessou que impediu o marido de fazer um teste para a franquia de filmes "Piratas do Caribe". "Você quer saber o maior erro que cometi com Ozzy?" ela perguntou a Corgan. "Ele recebeu uma oferta para participar de um teste para Piratas do Caribe - eu nunca contei isso a ninguém -, e eu disse não."



"Não seria perfeito? Ele teria ficado perfeito [no filme]. Talvez ainda não seja tarde, mas Deus o abençoe", acrescentou Sharon, relembrando depois que Keith Richards interpretou o pirata que é pai do personagem Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, em dois dos longas.



Apesar de não ter participado da famosa franquia da Disney, Ozzy fez aparições em "Austin Powers em O Homem do Membro de Ouro", "Nicky, Filho... do Diabo" e um episódio da série "CSI", entre outros programas de televisão e filmes.



Com a saúde comprometida devido ao avanço do mal de Parkinson, Sharon compartilhou que Ozzy não consegue mais andar, mas está ansioso para o show de reunião do Black Sabbath em julho. "Ozzy está muito feliz em voltar e está muito emocionado com isso”, disse ela ao The Sun em fevereiro, explicando que a doença afeta várias partes do corpo, inclusive as pernas, mas destacou que a voz dele continua excelente.



Na preparação para o concerto final, que será realizado em 5 de julho, em Birmingham, Inglaterra, Ozzy também expressou o desejo de retornar às suas raízes com a banda. "É hora de voltar ao começo, hoje de eu devolver isso ao lugar onde nasci," declarou ele em um comunicado no início do mês.



Fonte: Vagalume