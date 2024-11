Shawn Mendes desabafa sobre rumores em torno de sua sexualidade: "É realmente assustador" Cantor se abriu sobre sua busca por autoconhecimento e sobre os julgamentos alheios durante seu show nesta segunda-feira (28), no Colorado... Vagalume|Do R7 29/10/2024 - 10h08 (Atualizado em 29/10/2024 - 10h08 ) twitter

Shawn Mendes revelou momentos íntimos sobre sua jornada pessoal durante seu show no Colorado, EUA, nesta segunda-feira (28). O cantor decidiu se abrir sobre sua sexualidade, abordando um tema que tem sido alvo de especulações ao longo dos anos. “Desde muito jovem, há essa questão sobre a minha sexualidade, e as pessoas falam sobre isso há muito tempo", compartilhou Shawn Mendes com os fãs, em um vídeo que tem circulado nas redes sociais.



O artista mencionou, com franqueza, que ainda está na fase de compreender aspectos relacionados à sua sexualidade, como muitas outras pessoas. Em suas palavras, "a verdade sobre minha vida e minha sexualidade é que, cara, eu ainda estou descobrindo, como qualquer um." Ele também expressou o quanto se sente vulnerável diante dessa busca por autoconhecimento, destacando como isso se torna difícil em uma sociedade que frequentemente julga e cria estereótipos. "Às vezes não sei muito bem, e outras vezes eu entendo. E isso é bem assustador, porque vivemos em uma sociedade que tem tantas opiniões sobre isso", acrescentou.



Além disso, Shawn Mendes aproveitou para desabafar sobre as expectativas em torno do amor e dos relacionamentos. Comentou sobre a pressão de encontrar "a pessoa certa", algo que ele está tentando deixar de lado, preferindo focar nas experiências do momento. “Quando você está solteiro, há essa pressão de procurar 'a pessoa certa'. Mas, cara, isso é muita pressão para colocar em alguém logo no começo de um relacionamento”, disse ele.



Mesmo que essa abertura pública tenha sido um passo importante, Shawn Mendes disse que quer continuar explorando seu caminho no seu próprio ritmo. "Estou tentando ser valente e só deixar que as coisas fluam para mim, como ser humano", explicou o cantor.



O cantor canadense, que há algum tempo cancelou parte de sua turnê para cuidar de sua saúde mental, também falou sobre como tem trabalhado em si mesmo e elogiado a terapia por ajudá-lo a se tornar uma versão melhor de si.



Fonte: Vagalume