Shawn Mendes e Camila Cabello são flagrados juntos na final da Copa América

‌



A+

A-

Os cantores Shawn Mendes, de 25 anos, e Camila Cabello, de 27, foram flagrados juntos assistindo à final da Copa América entre Colômbia e Argentina, realizada no domingo (14) no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida (EUA). Este reencontro dos ex-namorados gerou grande movimentação entre os fãs.



Na partida, que terminou com a vitória da Argentina por 1 a 0, Camila Cabello estava acompanhada por seu pai, Alejandro Cabello, ambos torcendo pela Colômbia, assim como Shawn Mendes. Em um vídeo que se tornou viral no X (antigo Twitter), os ex-namorados aparecem sentados lado a lado acompanhando o jogo.



Camila Cabello ainda compartilhou em suas redes sociais uma foto na arquibancada e um vídeo junto com seu pai. Alguns fãs se manifestaram, comentando sobre um possível retorno do casal, destacando a química entre eles.



O relacionamento de Shawn Mendes e Camila Cabello teve início em 2019 e foi encerrado no final de 2021. Eles tentaram uma reconciliação no ano passado, que também não durou, e anunciaram uma nova separação em junho de 2023, declarando que desta vez seria definitiva.



Veja o vídeo com o momento que Camila Cabello e Shawn Mendes são flagrados juntos:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume