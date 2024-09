Shawn Mendes toca a inédita, "Nobody Knows", no VMA 2024. Veja a performance Cantor e compositor foi um dos destaques da noite no prêmio da MTV Vagalume|Do R7 12/09/2024 - 00h41 (Atualizado em 12/09/2024 - 00h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-