Show do Avenged Sevenfold no Brasil deve acontecer em outubro, diz jornalista De acordo com José Norberto Flesch, performances também devem contar com convidados para abertura

Vagalume|Do R7 14/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h45 ) twitter

