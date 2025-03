Show do BaianaSystem tem ação da PM contra foliões: "Já sabia que eles iam entrar batendo" Vocalista Russo Passapusso criticou atitude violenta e tentou colocar panos quenter na situação que aconteceu em Salvador Vagalume|Do R7 02/03/2025 - 07h24 (Atualizado em 02/03/2025 - 07h24 ) twitter

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um incidente envolvendo a Polícia Militar e foliões durante o desfile do BaianaSystem no Circuito Osmar, em Salvador, ocorrido no sábado (1). Nas imagens, a PM é vista dispersando uma roda de foliões enquanto usava cassetetes e, deste forma, a apresentação foi interrompida.



O vocalista do grupo, Russo Passapusso, comentou sobre o que estava acontecendo, assim que a banda parou o show: "Eu já sabia que eles iam entrar batendo." Em seguida, o cantor sugere alterações no repertório para evitar conflitos, mencionando: "Acho que não vai dar pra cantar esse tipo de música aqui não, senão a gente vai apanhar."



Na ocasião, a banda tocava um medley tradicional de seus shows, enquanto o vocalista ressaltava o constrangimento da situação: "Constrangimento, aquele constrangimento. Como é nome da capitã e do capitão? Capitão Roberto, major Rebeca. Vamos trabalhando. Gostaria de agradecer a toda força de segurança que está trabalhando". Ele também pediu aplausos para os ambulantes locais, envolvidos no evento.



Nas plataformas sociais, usuários criticaram a abordagem policial. Muitos comentários apontavam sobre a normalização de agressões. Ao mesmo tempo outros usuários defendiam o trabalho dos policiais, lamentando a condição de trabalho deles no país.



Veja o vídeo com o momento das agressões abaixo:



