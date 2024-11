Show do Manowar em Brasília termina em confusão, com equipamentos destruídos. Veja! Vídeos mostram uma confusão entre a equipe de som e um homem supostamente responsável pelo local do evento, na qual aparelhos foram... Vagalume|Do R7 25/11/2024 - 23h08 (Atualizado em 25/11/2024 - 23h08 ) twitter

O show da banda de heavy metal Manowar em Brasília, na sexta-feira (22), terminou em confusão entre a equipe de som Marc Systems e um prestador de serviço, supostamemte responsável pelo Galpão 17, onde aconteceu o evento. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o homem que trabalha para o local arremessando os equipamentos para fora da casa, causando danos nos mesmos (Fotos: Reprodução Instagram)



De acordo com o Jornal de Brasília, a situação teve início após o susposto funcionário do Galpão 17 pedir que a Marc Systems retirasse todos os equipamentos assim que o evento terminasse. A equipe, então, teria informado que a desmontagem aconteceria no dia seguinte, por questões de logísticas, o que gerou a confusão. Ainda segundo o artigo, o prejuízo pode ter sido milionário, já que os equipamentos danificados estão avaliados em aproximadamente R$ 2 milhões.



A polícia chegou ao local na manhã seguinte e, tanto a equipe de som como o prestador de serviço do Galpão 17, foram levados para a delegacia para prestar depoimentos. Veja os vídeos abaixo:



Fonte: Vagalume